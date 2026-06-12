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エレコムは、「Precisionist USB無線/Bluetooth薄型フルキーボード TK-PN10FMPAWH」を30％オフの6,310円（税込）で販売しています。

エレコム ワイヤレスキーボード Precisionist プレシジョニスト Bluetooth 無線2.4GHz マルチペアリング4台 充電式 薄型パンタグラフ式 フルサイズ ホワイト TK-PN10FMPAWH エレコム(ELECOM) \6,310 （2026/06/11 16:58時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

軽快でブレのない打ち心地と、デスクに馴染む美しいデザインを両立

↑ エレコムの「Precisionist USB無線/Bluetooth薄型フルキーボード TK-PN10FMPAWH」。

Precisionist USB無線/Bluetooth薄型フルキーボード TK-PN10FMPAWHは、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない打鍵感を両立したフルサイズのパンタグラフキーボード。

キートップを支持する特殊な「V型構造」により、グラつきの少ないはっきりとした打ち心地を実現しています。 また、全てのキーに指先の丸みに沿う凹みがつけられており、手元を見なくてもスムーズで快適なタイピングが可能です。

最薄部約8mmの薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルな印字を採用することで、モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上がっています。 機能面も充実しており、Bluetoothで3台、付属のUSBレシーバーで1台の最大4台のデバイスに接続できるマルチペアリングに対応しています。

電源は電池交換の手間がいらない充電式で、USB Type-Cポートからの1回の満充電で最長約7カ月間も使用できる長寿命設計です。 上部のLEDランプで電池残量や接続先を一目で確認できるなど、日常的な使いやすさもしっかり考慮されています。

長時間のパソコン作業を快適にサポートしてくれる、デザイン性と実用性を兼ね備えた一台。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

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