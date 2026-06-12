カブスの鈴木誠也外野手（３１）は１１日（日本時間１２日）、敵地ロッキーズ戦に「５番・右翼」で出場し、４回に逆転の１０号満塁本塁打を放った。５試合ぶりの一発で５年連続の２桁本塁打に到達。９―３での勝利に貢献した。

１点を追う４回一死満塁で鈴木は２球目の１４４キロスライダーにバットを一閃。打球は左翼席に吸い込まれた。この一発で火がついたカブス打線は７回にブレグマンの６号２ラン、８回にケリーの３号ソロが飛び出し、４月２５日以来となる１戦３発をマークした。

４月には好調だったカブスだが、チーム全体の打撃が落ち込みこの日の勝利でようやく貯金１。ナ・リーグ中地区３位タイと苦戦している。

メジャー公式サイトは鈴木の「自信につながると思う。これをきっかけに、もっと大きな成果につながり、物事が軌道に乗ることを願っている」とのコメントを伝えた。試合前に「攻撃面で我々に欠けているのはチーム全体の長打力」と話していたカウンセル監督も「誠也には強いスイングが必要だと思う。だから、これはいい兆候だ」とうなずいた。

鈴木は「大きな収穫だった」と振り返りつつ「それ以上に、チャンスをものにできなかったことへの悔しさがあった。ようやくヒットを打てたけど、それまでは投手陣を助けられなかったことに少し悔しさを感じていた」と自身の責任を口にした。