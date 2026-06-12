劇団☆新感線46周年興行・夏公演「SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』」が12日、いよいよ東京で開幕する。宮野真守さんと神山智洋さん（WEST.）が初共演する話題作で、演出のいのうえひでのりさんは「普通の人が出てこない」と表現。これまでの劇団☆新感線とは一味違う作品になるという。

同作は、劇団☆新感線が初めてタッグを組む劇作家・福原充則さんによる書き下ろし作品。大正時代を思わせるスチームパンクの世界を舞台に、秘密を愛する名探偵・アケチコ五郎と、もう一人の探偵・新田一耕助が怪事件に挑むドタバタ音楽活劇ミステリーだ。





宮野真守さんと、神山智洋さん（WEST.）（Photo by 桃子 / オフィシャル提供）

主人公のアケチコ五郎を演じるのは、2022年の「神州無頼街」以来となる宮野さん。新田一耕助役には、WEST.の神山さんが10年ぶりに劇団☆新感線の舞台へ帰ってくる。

4月に行われた取材会で宮野さんは、自身が演じるアケチコについて「胡散臭い。そして秘密が大好きな人間」と紹介。「派手で口八丁で、皆さまの前に出て言いくるめながらお金を取っていく。主人公なのかどうかも分からないようなクセのあるキャラクター」と語った。

宮野真守さん ※2026年4月3日、大阪市内で行われた取材会より（Photo by 桃子 / オフィシャル提供）

一方、神山さんは新田一について「真っ直ぐさをすごく感じた」としながらも、「この作品は普通の人が出てこない。変な人ばかり出てくる」と笑顔。「シャーロック・ホームズに憧れ、見た目は松田優作で、名前は新田一耕助という、探偵要素全盛りのキャラクター。ビジュアルに負けないくらいクセの強い人物を演じたい」と意気込んだ。

神山智洋さん（WEST.） ※2026年4月3日、大阪市内で行われた取材会より（Photo by 桃子 / オフィシャル提供）

演出を手掛けるいのうえひでのりさんは、「いわゆる新感線といえば『いのうえ歌舞伎』、時代劇のイメージが強いと思うが、もともとはネタもの、お笑い、ドタバタをやっていた。久しぶりにそういうニュアンスのもので、なおかつ、新しい、違うテイストの空気を持つ、そういう作品がやりたかった」と説明。



「探偵もの、ミステリーというベースはありながら、出てくる人たちがほぼ全員まともじゃない。心根は真っ直ぐだが、みんな変態というか、生き様などのこだわりが変わっている」とし、「へんてこりんでドタバタで、ちょっと気持ち悪い感じを出したい」と作品の世界観を表現した。

宮野さんと神山さんの起用理由についても、「2人とも明るくてポジティブ。ちょっと変態で、サービス精神が過剰なところがある。その前向きなうっとうしさが今回の探偵たちの魅力になる」と期待を寄せた。

左から神山智洋さん（WEST.）、宮野真守さん、いのうえひでのりさん ※2026年4月3日、大阪市内で行われた取材会より（Photo by 桃子 / オフィシャル提供）

初共演となる宮野さんと神山さんも、互いへの印象を語った。



宮野さんは神山さんについて「真面目さや真っ直ぐさを（公演の2か月前から）すでに感じている。僕がいろいろパフォーマンスしても、そっと寄り添ってサポートしてくれる」と信頼を口にし、「押しつけの強いアケチコと、それに対する立場の新田一との関係性は面白くなると思う」と話した。

神山さんも「本読みをして、宮野さんのイメージがさらにブラッシュアップされた」とし、「きざでかっこいいアケチコに対して、新田一がどうアプローチしていくのか、自分の中でも課題として持っている」と語った。さらに、アニメが大好きな神山さんにとって、声優として大活躍する宮野さんの声にもひかれていると言い「本当に耳が幸せ！」と、率直な思いも明かしていた。

また、劇団☆新感線の看板俳優・古田新太さんとの共演についても、2人は待望していたという。



宮野さんは「劇団☆新感線が大好きですし、そのステージで古田さんと一緒にやるのは憧れだった」と明かし、「役者目線のアドバイスやコミュニケーションをたくさん取れるのではないかと期待している」とコメント。



神山さんも「舞台に立つと一気にその場を掌握するオーラを持たれている方」と評し、「負けずにくらいついていきたい。ものすごく気合いが入っている」と力を込めた。

その古田さんは、公式コメントで「マモなんてきっと根っから変態だろうから。ぜひともこの機会に、その実態を見せてもらいたい」と冗談交じりに期待。神山さんについても「真面目な人そうですよね」としながら、「ゲストの皆さんがどれくらい楽しませてくれるか楽しみ」と語っている。



古田さんのコメントに、宮野さんは「誉め言葉ですよね！」と反応。「僕の変態性を出していけたら。役者なんてみんな変態だからという意味なのかもしれないですが、自分の中のこだわりみたいなものを役に込められれば、自然に変態さが出るんじゃないかなと思うので。がんばって応えたい」と意気込みを述べていた。

宮野さんは作品について、「46年の歴史がある新感線で、いのうえさん自身が『今までにない』と言うのはすごいこと」と強調。「探偵ものの面白さと、大正時代を思わせる世界観、そして変装などビジュアル面も含めて、とても面白い作品になる」と胸を張った。



神山さんも「台本を読んで『本当にこれ新感線なんや』と驚いた。空気感が違う、新たな新感線だと感じた」と語り、「新田一耕助として新たな自分を見せられたら」と意欲を見せた。



いのうえさんは「今までにない新感線であり、おもしろくて、笑えて、しかも、ちょっと気持ち悪い（笑）。音楽も60年代をベースにした古臭いロックが、わりと耳心地がよくキャッチーなものになっている。音楽劇としてなかなか面白いものになっているので、ぜひ皆さんお見逃しのないように！」と呼びかけた。



宮野さん、神山さん、古田さんをはじめ、豪華キャスト陣が織りなす“変態たち”のドタバタ音楽活劇ミステリーが、いよいよ幕を開ける。

開幕を目前に、6月11日にはフォトコールと取材会も行われた同舞台。6月12日からスタートする東京公演は、7月12日までEX THEATER ARIAKEで上演。その後、福岡（7月24日〜8月8日・キャナルシティ劇場）、大阪（8月20日〜30日・フェスティバルホール）で公演を行う。また、7月9日には全国の映画館でのライブビューイング（生中継）も予定されている。詳細は、公式サイトに掲載されている。