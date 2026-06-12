プロバレーボールのヴォレアス北海道は12日、公式SNSを通じ、旭川市の新アリーナ計画の白紙が報じられたことについて言及した。

一部メディアが11日、北海道旭川市が、5千人規模の新アリーナを民設民営で建てる計画を白紙に戻す方針だと報じた。バレーボール男子SVリーグは30／31年シーズンから5千人以上の入場が可能なアリーナを加入要件とするため、ヴォレアス北海道のライセンスに影響があるとした。

報道を受け、チームは「一部報道について」と題するコメントを発表。「本日の一部報道に関しまして、速やかに市の担当者と連絡を取り、事実確認を行いました。しかしながら、報道されている内容は、これまで市から弊社が共有を受けていた内容と相違があり、弊社としても大変困惑しております」と説明。

「今後は、改めて正確な事実関係を整理するとともに、所属リーグの規約等との整合性を確認し、関係各所と協議の上で対応方針を決定してまいります」とした。

最後に「サポーター・パートナー企業の皆様にはご心配をおかけいたしますが、進展があり次第、改めてご報告いたします」と呼びかけた。