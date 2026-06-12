タイガースは11日（日本時間12日）、ジェームズ・アウトマン外野手（29）の獲得を発表した。

アウトマンは今季、ツインズで49試合で打率・156、0本塁打、3打点と打撃成績が振るわず、今月6日（同7日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）となっていた。

2018年のMLBドラフト7巡目（全体224位）でドジャースから指名され、22年にメジャーデビュー。ドジャースでは2年目の23年に23本塁打を放つなど覚醒の兆しを見せていたが、昨夏にスチュワートとのトレードでツインズに移籍した。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」はアウトマンの三振率の高さを指摘。今季40打席以上立った428選手の中で、三振率41・4％はワーストの成績という。だからこそ「タイガースにとって、試合終盤に代走や外野の守備力強化が必要な時に頼りになる選択肢となる」と起用法は代走や守備固めになるだろうとし「三振の多さや、今や例外的な成績に見える2023年以降の低調な打撃成績を考えると、劇的な好転がない限り、彼が今シーズンの残り期間ロースターに残り続けるのは難しいだろう」と厳しい論調だった。