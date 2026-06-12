◇第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選 三菱重工West1―2ＹＢＳ（2026年6月12日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

元阪神の北條史也内野手（31）が所属する社会人・三菱重工Westは12日、YBSホールディングスに1対2で惜敗し、予選の敗退が決まった。

北條は「2番・指名打者」で先発出場。1点を追う3回、先頭で迎えた第2打席に三塁線を破る二塁打で出塁も得点にはつながらず。1-2と1点差に詰め寄った4回1死満塁の絶好機では「力んだ」と直球を仕留めきれず遊飛に倒れ、打球が上がった瞬間には声をあげて悔しさを露わにした。

9回は先頭打者の場面で代打を送られて交代。チームは1死一、二塁と同点、逆転の走者まで出したが後続が倒れて敗れた。三菱重工Westは4日の初戦、大和高田クラブ戦に敗れて敗者復活トーナメントに回った。少なくとも4連勝が必要な状況で前日11日の兵庫県警戦には勝利したものの、この日の敗戦で都市対抗出場への道は断たれた。

試合後、北條は「結果、2年連続で都市対抗に行けなかったので単純に弱かった。チャンスは結構、作ってて。ここ1本で僕も打てなかった。こういう予選で結果出すために頑張ってて。結果出なくてみんなも悔しい気持ちもあると思いますけど、やり切った部分もあるので。それで負けたので弱かった。ここぞで打てる選手が1人でも多く出てこないとこういう予選は勝ちきれないことを痛感してます」と悔しさをにじませた。