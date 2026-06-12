取引先のお兄さんとの商談に、しっかりと「参加」しているワンコの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「こんなんされたら断れない」「給料発生レベルｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：仕事の取引先のお兄さんと話していたら、犬が隣に座ってしまい…まさかの『営業してしまう光景』】

「値下げ交渉」が上手すぎる

Instagramアカウント「hanapecha_trio」に投稿されたのは、飼い主さんが取引先のお兄さんと話をしている時の、フレンチブルドッグの女の子「はな」ちゃんのお姿。はなちゃんは、しれっとお兄さんの隣の椅子に座っているよう。

隣の椅子から、お兄さんの腕をぺろぺろと舐めているはなちゃん。予想外すぎるはなちゃんの「値下げ交渉術」に、お兄さんは思わず苦笑い。こんなに可愛く交渉されたら、断れる気がしません…！

交渉は大成功！

はなちゃんがお兄さんをタジタジにしている間、同居犬のパグ「がんすけ」くんは椅子の下から成り行きを見守ります。「落とすまで、もう一息ですねぇ」と言わんばかりの表情で、交渉にはおおむね満足なご様子。

飼い主さんは、「私より交渉が上手い、仕事ができる女に育った」とはなちゃんの交渉術をベタ褒め。ちなみに、はなちゃんの頑張りの甲斐もあってか、お兄さんからはあっという間に良いお返事を頂けたんだとか。

大仕事でお疲れのワンコ

大仕事を終えてお疲れのためか、お兄さんが帰った後はソファで寝ていたというはなちゃん。厳しい交渉を終えて緊張が緩んだのか、安心し切ったお顔で熟睡しているようです。

もう1匹の同居犬「らんまる」くんとともに、個性的な寝相で寝ていることも多いというはなちゃん。思いっきり休んで、時にはお家の「値下げ交渉請負人」として大活躍してくれるはなちゃんなのでした。

投稿には「こんなんされたら断れない」「給料発生レベルｗ」「もはや卑怯な手口で草」「営業で成績日本一になれる」「僕なら速攻YESって言ってしまう」「ママの教育の賜物！？」といったコメントが寄せられています。

はなちゃんたちの賑やかで愉快な日常は、Instagramアカウント「hanapecha_trio」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hanapecha_trio」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。