元衆議院議員の原田和広氏が代表を務める、山形県山形市の「株式会社セラフィム」が、山形地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。負債総額はおよそ1億5500万円に上ります。

帝国データバンク山形支店によりますと、山形市穂積の株式会社セラフィムは、今月4日付けで山形地裁から破産手続き開始決定を受けたということです。

■セラフィムの事業内容は

セラフィム（従業員15人）は2002年の設立で、職業訓練所の運営を主体に、就労支援サービスや保育園、シェアハウスの運営などを手がけていました。

2016年に現代表の原田氏が就任した後は福祉分野に事業を拡大し、およそ1億8000万円を投じて保育園とシェアハウスを建設したほか、クラウドファンディングを活用して世界最大のカブトムシ「ヘラクレスオオカブト」の飼育・販売なども行っていました。

■コロナショックが大きかった

しかし、新型コロナウイルスの影響で主要事業の利用者が減少し、業績が悪化しました。

その後コロナ関係の支援金などもあり、一時的な回復は見られたものの、少子高齢化による影響や、事業拡大に伴う従業員増加による社会保険料の負担増に加え、物価高も重なって収益の悪化が続き、資金繰りが限界に達したということです。

■負債額は1億5000万円以上に

負債総額はおよそ1億5500万円とみられています。

なお、破産管財人には山川孝弁護士が選任されており、財産状況報告集会は10月1日に予定されています。