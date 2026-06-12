１２日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため８６歳で亡くなったことを番組冒頭で報じた。

この日の番組には、玉緒さんと親交があったタレント・せんだみつおが電話出演。「本当にスタジオでも楽屋でも明るくなる。こういう方は芸能界にとって宝ですよね。もう少し頑張ってほしかったなと思いますけどね」としのんだ。

父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さんという芸能一家に生まれ、勝新太郎さんとのおしどり夫婦としても知られた玉緒さん。せんだは「ご自身も芸能人ですけど、芸能人の妻という領域をしっかり守っててね。なかなかこういう人は現れないですよね」と話し、「ご苦労はあったと思いますけど、それをみじんも出さず、主人あっての私ですと、ご主人を立てるという古来の日本女子の鑑みたいな方でしたね」と回顧した。

ＴＢＳ系「さんまのスーパーからくりＴＶ」などバラエティーでの活躍も光った玉緒さん。せんだは「さすがのさんまさんも玉緒さんの天然にはかなわないと。さんまさんも素で笑っちゃう、関西勢のお笑いのすごさ、怖さがわれわれ関東人としては身に染みて分かりました、とてもかなわない」と尊敬。さらに、２日に肺炎のため亡くなった元ボクシング世界王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを引き合いに出し、「ガッツさんも世界チャンピオンなのにこんなコメディーやっていいのかなみたいな。人間としての大きさが、玉緒さんとガッツさんは共通するものがございましたね」と語った。

司会の宮根誠司氏が「天国で勝新さんがお出迎えなっているんですかね」と振ると、「おまえ早いよと。これから飲みに行くところだったのに、って怒られてるんじゃないですかね」と笑い、「見事な人生で素晴らしいお二人だと思いますね。ご冥福（めいふく）をお祈りいたします」と締めくくった。