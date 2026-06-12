フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。婚約秘話を明かした。

2018年に一般男性と結婚した高橋。プロポーズの話題になり「私も（指輪の箱を開ける）“パカッ”が良かったですけど、なかった」と振り返った。

当時3年間交際しており、結婚の経緯も「4年目だしどうする？」「じゃああいさつに行く？」という流れで、ドラマチックなものではなかったという。

それでも夫に「“パカッ”がいい」とリクエストすると、指輪を購入した翌日、肉まんを買いに行った夫が「食べて」と勧めてきた。

見ると切れ目が入っており「もしかして？」と、指輪の存在を警戒するも空振りで、「今度はマーボー豆腐が出てきて」と高橋。自身の大好物ながら「好きだよね、食べて食べて」と、仕切りに勧める夫の様子に「まさかね」と不安が。

しかし結局「マーボー豆腐の中に入ってた」と告白。高橋は「“何やってんの！？”って言って、もう大スベリですよね」と苦笑いしたが、MCの「ハライチ」澤部佑は「片栗のとろみでもう最悪…熱いし」とあきれていた。