◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日 グアダラハラ）

韓国が2―1でチェコに逆転勝ちし、2010年南アフリカ大会以来16年ぶりにW杯初戦を白星で飾った。18年ロシア大会でドイツ、22年カタール大会ではポルトガルを破っており、3大会続けて欧州勢から白星を挙げた。

前半は圧倒的にボールを支配しながら、エースFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）らが不発。後半14分にはセットプレーから先制されたが、同22分にMF黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）が縦パスに抜け出すと、巧みな切り返しで相手をかわし同点ゴールを決めた。同35分にはまたも黄仁範が縦パスを受け、右サイドから中央へ折り返し。途中出場のFW呉賢揆（オ・ヒョンギュ＝ベシクタシュ）が左足で合わせて勝ち越した。

守備はチェコの高さに苦しめられたものの、GK金承奎（キム・スンギュ＝FC東京）が好セーブを連発した。現役時代はW杯に4大会連続で出場し、指揮官としては14年ブラジル大会以来2度目のW杯采配となった洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「試合前、選手たちには2つのメッセージを送った。最後まで諦めないこと。そして1つにまとまること」と明かし、「勝ったのはうれしいが、それ以上に素晴らしいのは選手たちが諦めずに勝ちきったこと。勝てる力はあると思ったので、同点になってからはこれまでどおりのプレーを続けるように伝えた」とイレブンを称えた。

次戦は18日（日本時間19日）に地元メキシコと勝ち点3同士で対決する。、指揮官はシュート6本を放ちながら決めきれなかった孫興民を「ベストを尽くしたと信じている」とかばい、「次の試合が非常に重要になる」と2大会連続の1次リーグ突破を見据えた。