LE SSERAFIM＆ILLIT＆KATSEYE、コラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』リリース「いつか同じステージに立ちたかった」

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが、「同じステージに立ちたい」という願いを実現した。

6月12日午後1時、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるスペシャルコラボレーションシングル『ICONIC BY MISTAKE』が正式リリースされた。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

『ICONIC BY MISTAKE』は、激しいビートと変則的なサウンドが特徴のオルタナティブ・ポップオルタナティブポップナンバー。中毒性の高いフックとユーモラスな歌詞が印象的で、3組の自信に満ちた魅力が詰め込まれている。

（画像＝HYBE LABELS）

今回のプロジェクトを通じて、3組はかねてから望んでいた共演を果たした。

LE SSERAFIMは、「いつか一緒にステージに立ちたいという願いがついに実現して本当に嬉しいです。特別なプレゼントになればと思います」と感想を語った。

KATSEYEも、「このような特別なプロジェクトに参加し、貴重な経験を共有できて光栄です。お互いに大きな力とインスピレーションを与え合う“シスターフッド”を得ることができました」とコメントした。

また、ILLITは「3組それぞれの個性が交わる瞬間を想像するだけで、とてもワクワクしました」とし、「私たちにとって大きな挑戦であり、特別な機会でした」と振り返った。

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによる特別なコラボレーションは、世界中のファンからも大きな注目を集めている。

6月11日に先行公開されたMVは、ユーチューブ「ミュージックビデオ・トレンド・ワールドワイド」で1位を獲得。また、アメリカ、イギリス、ブラジル、アイスランドなどで、ユーチューブ「人気急上昇音楽ランキング」1位を記録するなど、グローバルな反響を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）