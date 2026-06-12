【NewDays】『背徳フェア』を初開催、「禁断のコンボ」をテーマに、厚切り焼豚にニンニク背脂を合わせた「スゴおに」など全9品
NewDaysとNewDays KIOSKは、6月16日から7月6日までの間、NewDays初となる『背徳フェア』を開催する。背徳食材を掛け合わせた「禁断のコンボ」をテーマに、厚切り焼豚にニンニク背脂を合わせた「スゴおに」を始め、全9品を販売する。
また、『背徳フェア』期間中、 NewDaysアプリでは2つのお得なキャンペーンを実施する。6月16日からの第1弾では対象商品2個購入で「NOPEギルティ炭酸600ml」が1本無料のアプリクーポンをプレゼントする。6月30日からの第2弾ではアプリ会員登録でフェア対象商品に使用できる50円引きクーポンをプレゼントする。
【実施期間】2026年6月16日〜7月6日
【販売店舗】NewDays、NewDays KIOSK ※一部店舗を除く
◆スゴおに 背脂ニンニクラーメン風おにぎり 420円(税込)
豚骨ラーメン風に炊いたご飯に、ピリ辛の天かすを混ぜ込み、厚みのある焼豚スライス3枚、豚骨スープで炒めた麺、キャベツ、もやしをトッピングした。仕上げに背脂とニンニクを合わせた、ガツンとニンニクの風味を感じられるラーメンおにぎり。
◆スゴおに 魅惑のチーズ&タルタルソース!アジフライおにぎり 420円(税込)
ダイスチーズ入りのケチャップライスにたっぷりのタルタルソースとスライスチーズ、アジフライをトッピングしたおにぎり。2種のチーズと濃厚なタルタルソースで背徳感を楽しめる。
※首都圏及び静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手、新潟駅で販売
◆背徳!ガーリックカルボ飯 650円(税込)
ガーリックペッパーライスに、たっぷりのカルボナーラソースをかけ、ベーコンとチーズソースをトッピングした弁当。
※首都圏及び静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売
背徳!ガーリックカルボ飯 650円(税込)
◆蕎麦屋のまんぷく丼 698円(税込)
そばつゆと天かす入りご飯に、自家製かき揚げ、コロッケ、豚の生姜焼きなど、蕎麦屋をイメージして盛り込んだ。
※首都圏及び静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売
◆濃厚チーズとベーコンの冷製カルボナーラパスタ 645円(税込)
冷製カルボナーラパスタに、ベーコンと、濃厚なダブルチーズをトッピングした背徳感のあるパスタ。
◆ガーリックバターマヨソースで食べる!半熟煮たまご 320円(税込)
煮たまごにガーリックバターマヨソースをかけた。マヨネーズ×ガーリックバターソースで背徳感のある、おつまみにもおかずのチョイ足しにもぴったりな一品。
◆スパイシーポークステーキサンド 450円(税込)
スパイシーな味付けのポークステーキにブラックペッパーとガーリックが効いたマッシュポテトをはさんだ。
◆肉×肉×肉! 背徳マッシュチーズサンド 450円(税込)
パストラミポーク、グリルチキン、ベーコンの3種を使用し、マッシュポテトとチェダーチーズを合わせた背徳感のあるサンド。
◆チーズマカロニ&タコスミートの胚芽入りロール 450円(税込)
7種スパイスのスパイシーなタコスミートにペッパーが効いたパストラミポークとチーズのコクが味わえるチーズマカロニを合わせた。3種の味わいが楽しめる。
※首都圏及び静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売
【『背徳フェア』のメニュー画像はこちら】〈NewDaysアプリのお得なキャンペーン〉
【第1弾】
NewDaysアプリに登録したSuica･PASMOで、「背徳フェア」対象商品を購入すると、アプリのスタンプが1商品につき1個貯まる。スタンプを2個貯めると、「NOPEギルティ炭酸 600ml」を1本無料でもらえるアプリクーポンをプレゼントする。
スタンプ付与期間:6月16日〜6月29日
クーポン発行期限:6月30日
引換商品:NOPEギルティ炭酸 600ml
NewDaysアプリのお得なキャンペーン 第1弾
【第2弾】
NewDaysアプリに会員登録した人全員に、「背徳クーポン(はいとクーポン)」として、「背徳フェア」対象商品に利用できる50円引きアプリクーポンをプレゼントする。
クーポン利用可能期間:6月30日〜7月6日
NewDaysアプリのお得なキャンペーン 第2弾
【『背徳フェア』のメニュー画像はこちら】