◇ナ・リーグ カージナルス4−5メッツ（2026年6月11日 ニューヨーク）

カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）が11日（日本時間12日）、敵地でのメッツ戦に「5番・左翼」で先発出場。4試合ぶりの本塁打となる2号ソロを放った。

1−3と逆転を許した直後の2回、先頭で第1打席を迎えると、相手先発・スコットの高め直球をフルスイング。打球は右中間へぐんぐんと伸び、飛距離445フィート（約135・6メートル）の特大2号アーチを放り込み、敵地ファンを驚かせた。本塁打は6日（同7日）のレッズ戦で放って以来、4試合ぶりとなった。

3回2死の第2打席でも二塁打を放つなど、4打数2安打。前日まで3試合連続ノーヒットが続いていたが、復調気配を見せた。ただ、チームはメッツに競り負け、スイープを逃した。

ヌートバーは昨年10月に両かかとの手術を受け、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えた。ハグルンド変形と呼ばれる、踵骨（しょうこつ）後部の骨の突出を削る処置で、痛みの原因を取り除くものだった。6月に入ってメジャー復帰した。