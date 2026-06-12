漫画家の倉田真由美氏が、葬儀で参列者に提供する飲食物の高額な費用を明かし、専門家も驚きを隠せない場面があった。

【映像】倉田真由美氏語る叶井俊太郎さん葬儀の費用

6月5日配信の『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』（ABEMA）では、世間一般では常識とされながらも、意外と知らない「葬儀」について徹底調査。専門家も交え多様化する葬儀についてトークを交わす中、倉田氏が自身が喪主を務めた際の実体験を赤裸々に語った。

倉田氏の夫で映画プロデューサーの叶井さんは末期の膵臓がんを患うも、延命治療をしないことを選択。2024年2月16日に56歳で亡くなった。

叶井さんの葬儀について、倉田氏は「分不相応な規模でやってしまった」と告白。「小さな会社のサラリーマンなんですよ」と前置きしつつ、最初の見積もりが780万円であったことを明かすと、梅沢富美男も「なかなかいい値段」と反応する。

さらに倉田氏は、「食べ物とかを出す場合、私たちが一般的に考えているよりも高いんですよ」と続け、葬儀での飲食代が想像以上になることを吐露。フライドポテトが1皿8000円だったと振り返りつつ、「夫が映画関係者だったのでポップコーンを出したんですけど、大体11万円かかったんです」と実際の金額を明かした。

これには、葬儀の専門家であるセレモニーグループ代表取締役の志賀司氏も「ちょっとびっくりです。トリュフでも入ってたんですかね」と、驚きを隠せない様子で反応する。梅沢富美男も「同じお仕事なさってる方でもびっくりするんですね」とコメントしていた。（ABEMA『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』より）