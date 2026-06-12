サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が11日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。北朝鮮代表として出場したサッカーW杯を振り返った。

韓国籍の父親と朝鮮籍の母親を持つ在日コリアン3世として生まれた鄭氏。2010年の南アフリカW杯に北朝鮮代表として出場した。

「元々韓国国籍ですよ。でも北朝鮮のパスポートをもらえて北朝鮮のパスポートだったら代表になれたんですよ。協会のいろいろな人が協力してくれて、北朝鮮代表になって成功もつかんで、ワールドカップにも出た」と経緯を説明した。

続けて「あの時自分はやっぱり北朝鮮代表を見下していた」と吐露。「感情を我慢できないから周辺の人を苦しめるし。代表では超問題児で、北朝鮮の選手たちが“もう在日の選手は呼ばないでくれ”って。それくらい僕が問題ばっかり起こすから」と振り返った。

北朝鮮はポルトガル戦に0―7で敗れた。「前半けっこう良かったんですけど、僕も決定機を外してちょっとイライラしていた。イライラってなった時に自分で自分をコントロールできないんですよ。その時はペットボトルあったからバンって下に投げたら、手が滑って後ろのセンターバックのところに飛んでいっちゃったんですよ。“鄭大世がまたやらかした”みたいな感じでロッカー中全員が僕に対して怒号が始まった。キャプテンが“お前のために俺らがどれだけ我慢してるのか知ってるのか”って言った。騒然とした雰囲気になって、後半6失点なんですよ」と回想。「ワールドカップの場で0―7の大敗で、実は原因、僕なんですよ。謝っても許されないくらい記録に残っちゃった」と悔やんだ。

北朝鮮代表時代のチームメートと再会する機会があったという。「3年前くらいに北朝鮮対日本があったんですよね。その放送の解説で呼んでもらえて、北朝鮮代表で一緒にプレーした選手もいた」と説明。「僕は泣きながらあいさつするんですよ。そいつは何もなかったかのように“元気にしてたか？”って言ってきた。僕は本当に申し訳ないわけですよ。向こうは気にしてないことはないと思うんですよ。時間も経ったし自分の人生にはその後に影響してないから、その後に。そんなたいしたことないけど、自分は自分の胸に刺さった大きな穴が、ナイフが突き刺さったままなんですよ。罪悪感。自分の中で一生この罪悪感を抱えながら生きていくんですけど」と涙ながらに語った。