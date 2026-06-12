日本サッカー協会は、日本代表のキャプテン・遠藤航選手が左足のけがのために離脱を発表、当日遠藤選手はSNSで代表引退を発表した。新キャプテンには板倉滉選手が就任した。「FIFAワールドカップ2026」が開幕したばかりで、日本時間15日は強豪・オランダとの初戦を控えていた中、ショッキングなニュースに選手たちも動揺の色を隠せなかった。各選手のコメントは以下の通り。

【映像】伊東純也「本人が一番悔しい」、谷口彰悟「前に進むしかない」

谷口彰悟選手

正直言って辛かったです。離脱の発表があった時に、（遠藤）航の気持ちを考えるとやっぱり辛いし、これまでカタールワールドカップからキャプテンとしてこのチームをずっと引っ張ってきてくれた選手なので、そういう選手と一緒に戦いたかった。それが叶わないことは、チーム全体に与える影響は大きかったと思いますが、決まった以上は新しくチームキャプテンになった（板倉）滉をしっかり支えながら、また新しく入ってくるマチ（町野修斗）を温かく迎えながら、前に進むしかないです。

やっぱり突然の出来事だったし、ショッキングな発表ではありました。悔しい気持ちは滉の発言を聞いていてもすごく伝わったし、それは聞いていた僕らも同じ考え。だからこそ、ここでバラバラになるのではなく、より一枚岩になって前進していかないといけない気持ちになりました。

伊東純也選手

自分も今朝のミーティングで知ったんですけど、ずっと一緒にやってきた仲間ですし、同い年というのもあって、非常に残念です。たぶん本人が一番悔しいと思いますし、自分たちは、やるだけかなという思いです。この4年間、航がキャプテンでチームを引っ張ってきたと思いますし、その存在は大きいと思いますけど、チーム一丸となってやっていくしかないです。滉も一緒にずっとやってきた仲間ですし、リーダーシップを取れるタイプだと思うので、しっかりリーダーシップを取ってチームを引っ張ってもらいたいなと思います。

大迫敬介選手

今日の練習前に聞いたので、その時はやっぱりみんなショッキングな感じでしたけど、ただ、練習が始まればもう次の試合に向けて切り替えていたと思います。航君がいる・いないでは、このチームの戦力は大きく変わると思いますけど、代わりに入ってきた選手が航君以上のパフォーマンスを発揮して、航君の分まで背負ってプレーしてくれると思うので、そういった意味ではワンチームで戦っていくしかないです。

滉君もピッチの中で何回もキャプテンマークを巻いてチームを引っ張ってくれた経験もあるので、そういった意味では何も心配しないですし、自分たちも彼を信頼しているので、ついていくというか、みんなで前に進んでいくだけだと思います。

小川航基選手

悔しいというか、残念な気持ちです。これまで代表のキャプテンとして多くのものをチームにもたらしてきてくれましたし、そういった選手が離脱するのは、本当に残念なことではありますけど、何事もポジティブに捉えないといけないと思います。僕たちが今回の離脱をポジティブに変えられるように、しっかりと僕たちが示していかなきゃいけないと思います。

もちろんそれを知った時は人間なんで、みんながっくり、残念な気持ちになったと思いますけど、みんなピッチに入ったら、そのことはみんなが忘れて、自分たちがやれることをやっていたと思いますし、ピッチの中では問題ないと思います。

僕自身も、僕が若い時にU20のワールドカップで大きなケガをして離脱してしまったので、航君の気持ちは痛いほどわかりますし、航君にいい結果を報告できるようにチームとして戦っていきたいです。

（ABEMA NEWS）

