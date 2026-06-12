フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ（２１＝ロシア）が、故郷のファンを驚かせている。

１９歳でフィギュアスケート選手のマーカル・イグナトフ（ロシア）と結婚し、昨年８月には第一子を出産した。産後２週間でリンクに戻っており、２０３０年フランス・アルプス五輪を目指すことを宣言。現在は育児と両立して猛特訓に励んでいる。

トルソワは国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認大会で初めて４回転ルッツ＆４回転トーループに成功するなど、世界屈指のジャンパーとして活躍。ロシアメディア「ｓｐｏｔｒｓ．ｒｕ」は「トルソワ、休暇明け初の４回転ルッツを成功」との見出しで、直近の様子を紹介した。

同メディアによると、トルソワは休養を挟んた上で新シーズンに向けて始動。自身のＳＮＳで４回転ルッツを着氷させた動画とともに「４回転ルッツに成功。復帰３日目、３回目の挑戦で」とつづった。

トルソワの４回転ルッツには多くのロシアファンが反応。「やはり稀有な跳躍の才能を持っている」「サーシャ（トルソワ）はどうやってあんなことができるんだろう」「ロシアのロケットに幸運を祈る」「新シーズンに向けて準備中のサーシャに幸運と成功を祈ります！」などの声が上がっている。