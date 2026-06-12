東海地方は、明日13日(土)は大体晴れるでしょう。14日(日)は、雲が広がりますが、日中は天気が持つ所が多くなりそうです。17日(水)以降は、曇りや雨の日が多くなり、梅雨らしい天気となるでしょう。

今日12日(金)は急な雨や雷雨に注意

今日12日(金)の東海地方は、上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になっています。山間部を中心に、午前中から所々で雨雲や雷雲が発生しています。今夜にかけて、晴れる所が多いですが、局地的なにわか雨や雷雨にご注意ください。





真っ黒な雲が近づき空が急に暗くなる・雷の音が聞こえる・急に冷たい風が吹くなどは、天気急変のサインです。竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、ひょうのおそれがありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

明日13日(土)も不安定 山や川のレジャーは天気急変に注意

明日13日(土)は、上空の寒気の影響が残るため、山沿いの地域では大気の不安定な状態が続くでしょう。岐阜県の山間部や静岡県の山沿いでは、にわか雨がある見込みです。愛知県の三河山間部も、一時的に雨が降る可能性があるでしょう。山や川のレジャーは、天気の急変にご注意ください。一方で、平野部の広い範囲では空気は乾燥して、晴れる所が多くなりそうです。三重県は曇りの予想になっていますが、かかる雲は薄い雲が中心となるでしょう。



最高気温は、名古屋や岐阜などで30℃以上の真夏日となる所があるでしょう。空気は乾燥しているため、日陰は過ごしやすいですが、日差しの下では暑いでしょう。お出かけの際は、飲み物はもちろん、帽子や日傘、扇子、団扇、冷却グッズなど熱中症対策グッズを用意していくと安心です。

週間天気 17日(水)から梅雨空続く

14日(日)は、高気圧の縁を回る湿った空気が入りやすくなるでしょう。日中は雲が広がりますが、日差しは届く見込みです。山間部を中心に、にわか雨があるでしょう。夜は、梅雨前線に伴う雨雲が北上し、東海地方に近づく見込みです。夜遅くには、三重県南部から雨が降り始め、夜遅く日付が変わってからは、沿岸部を中心に雨が降るでしょう。

土曜ほど気温は上がりませんが、湿気が多くなるため、少しムシムシしそうです。



15日(月)は、当初は広く雨が降る予想がありましたが、雨雲がかかる範囲が狭い予想に変わってきました。前線や低気圧が本州から少し南へ離れた海上を東へ進むでしょう。各地で雲が多くすっきりしない天気で、沿岸部を中心に雨が降る見込みです。岐阜県は、雨は降りにくい見通しですが、雲が多くすっきりしない天気が続くでしょう。



16日(火)から17日(水)は、前線が南へ下がり、一旦晴れる所が多くなりそうです。ただ、17日(水)午後は、次第に天気が崩れるでしょう。18日(木)は、前線が東海地方に近づくため、広く雨が降る見込みです。まとまった雨が降る恐れもあるため、ご注意ください。



晴れる日は、最高気温は30℃近くまで上がる所があり、暑くなるでしょう。曇りや雨の日でも、蒸し暑さがアップする日が出てきそうです。我慢せずに、エアコンをうまく活用してお過ごしください。