【カフェ・ベローチェ】スタッフ考案のご褒美ドリンク『贅沢マンゴーハニーフロート』が登場 初のグルテンフリースイーツも
カフェ・ベローチェは、夏限定の新作メニュー4品を18日から全国店舗で発売する。ラインアップには、全178店舗のスタッフを対象に初開催したアイデアコンテストから誕生したデザートドリンク「贅沢マンゴーハニーフロート」をはじめ、ブランド初のグルテンフリー仕様スイーツ「レモンレアチーズケーキ」、オイルパスタ「海老とブロッコリーの塩バジリコ」、炭酸ドリンク「ソルティーレモンスカッシュ」が並ぶ。
注目商品となる「贅沢マンゴーハニーフロート」は、全国の店舗スタッフから募集した企画案の中から最優秀賞に選ばれたメニュー。マンゴー果肉、マンゴージュース、ソフトクリームを重ねた三層仕立てで、仕上げにはちみつを加えた。マンゴーの果実感とソフトクリームのコク、はちみつの甘みを組み合わせた“ご褒美感”のあるデザートドリンクとして展開する。
【画像】さわやかな口当たり…初のグルテンフリー『レモンレアチーズケーキ』
考案した一番町店のスタッフは、「『贅沢マンゴーハニーフロート』は、“贅沢感”を一番のポイントとして考えています。しっかり甘みがありながらも後味はすっきりとしており、見た目も味わいも満足できるドリンクになっております。暑さで疲れたときに、気分を切り替える一杯として楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントしている。
スイーツでは、カフェ・ベローチェ初のグルテンフリー商品となる「レモンレアチーズケーキ」を投入する。米粉を使用したスポンジにレアチーズを重ね、レモンのナパージュで仕上げた。爽やかな酸味と軽やかな口当たりが特徴で、暑い時期でも食べやすい一品として訴求する。
フードメニューには、「海老とブロッコリーの塩バジリコ」が登場。バジルやオリーブオイル、にんにく、唐辛子を合わせたオリジナル塩バジルソースを使用し、海老やグリルパプリカをトッピングした。塩味をベースにした味わいで、食欲が落ちやすい夏場でも満足感が得られるメニューを目指した。
ドリンクの「ソルティーレモンスカッシュ」は、レモン果汁入りシロップを2種類使用した炭酸飲料。今年は酷暑が予測されることを踏まえ、塩味を加えることで爽快感と飲みやすさを高めたという。汗ばむ季節のリフレッシュ需要に応える商品として販売する。
■商品概要
・「贅沢マンゴーハニーフロート」
価格：650円〜700円（税込）
販売開始：6月18日〜
※はちみつが含まれているため、1歳未満の乳児には与えないこと
※Rサイズのみ販売
・「レモンレアチーズケーキ」
価格：単品490円（税込）
販売開始：6月18日〜
・「海老とブロッコリーの塩バジリコ」
価格：単品800円（税込）
セット価格1050円〜1100円（税込）
販売開始：6月18日〜
※前11：00から販売
※店舗により価格が異なる
※一部店舗では販売時間が異なる
※一部店舗ではパスタの取り扱いなし
・「ソルティーレモンスカッシュ」
価格：530円〜580円（税込）
販売開始：6月18日〜
※Lサイズのみ販売
【画像】さわやかな口当たり…初のグルテンフリー『レモンレアチーズケーキ』
考案した一番町店のスタッフは、「『贅沢マンゴーハニーフロート』は、“贅沢感”を一番のポイントとして考えています。しっかり甘みがありながらも後味はすっきりとしており、見た目も味わいも満足できるドリンクになっております。暑さで疲れたときに、気分を切り替える一杯として楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントしている。
スイーツでは、カフェ・ベローチェ初のグルテンフリー商品となる「レモンレアチーズケーキ」を投入する。米粉を使用したスポンジにレアチーズを重ね、レモンのナパージュで仕上げた。爽やかな酸味と軽やかな口当たりが特徴で、暑い時期でも食べやすい一品として訴求する。
フードメニューには、「海老とブロッコリーの塩バジリコ」が登場。バジルやオリーブオイル、にんにく、唐辛子を合わせたオリジナル塩バジルソースを使用し、海老やグリルパプリカをトッピングした。塩味をベースにした味わいで、食欲が落ちやすい夏場でも満足感が得られるメニューを目指した。
ドリンクの「ソルティーレモンスカッシュ」は、レモン果汁入りシロップを2種類使用した炭酸飲料。今年は酷暑が予測されることを踏まえ、塩味を加えることで爽快感と飲みやすさを高めたという。汗ばむ季節のリフレッシュ需要に応える商品として販売する。
■商品概要
・「贅沢マンゴーハニーフロート」
価格：650円〜700円（税込）
販売開始：6月18日〜
※はちみつが含まれているため、1歳未満の乳児には与えないこと
※Rサイズのみ販売
・「レモンレアチーズケーキ」
価格：単品490円（税込）
販売開始：6月18日〜
・「海老とブロッコリーの塩バジリコ」
価格：単品800円（税込）
セット価格1050円〜1100円（税込）
販売開始：6月18日〜
※前11：00から販売
※店舗により価格が異なる
※一部店舗では販売時間が異なる
※一部店舗ではパスタの取り扱いなし
・「ソルティーレモンスカッシュ」
価格：530円〜580円（税込）
販売開始：6月18日〜
※Lサイズのみ販売