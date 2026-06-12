TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、12日午後2時27分に、レベル３大雨警報を足立区、小平市に発表しました。

東京地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■大田区
●レベル２大雨注意報

■世田谷区
●レベル２大雨注意報

■渋谷区
●レベル２大雨注意報

■中野区
●レベル２大雨注意報

■杉並区
●レベル２大雨注意報

■北区
●レベル２大雨注意報

■板橋区
●レベル２大雨注意報

■練馬区
●レベル２大雨注意報

■足立区
●レベル３大雨警報【発表】

■葛飾区
●レベル２大雨注意報

■八王子市
●レベル２大雨注意報

■立川市
●レベル３大雨警報

■武蔵野市
●レベル２大雨注意報

■三鷹市
●レベル２大雨注意報

■府中市
●レベル２大雨注意報

■昭島市
●レベル３大雨警報

■調布市
●レベル２大雨注意報

■小金井市
●レベル３大雨警報

■小平市
●レベル３大雨警報【発表】

■日野市
●レベル２大雨注意報

■国分寺市
●レベル２大雨注意報

■国立市
●レベル２大雨注意報

■東久留米市
●レベル２大雨注意報

■多摩市
●レベル２大雨注意報【発表】

■稲城市
●レベル２大雨注意報

■西東京市
●レベル３大雨警報