元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が、現役時代の“特別手当”による収入事情を明かし、共演者が驚愕する場面があった。

【映像】「人間ブルドーザー」 3人を吹き飛ばす元W杯選手のプレー

6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎フロンターレに入団。強靭なフィジカルと高い得点力でついた異名は「人間ブルドーザー」。その活躍は日本だけでなく、海外リーグでもプレー。2010年には、北朝鮮代表としてワールドカップに出場し、国歌斉唱での涙が世界中で話題を呼んだ。Jリーグ復帰後は第一線で活躍するも、2022年のシーズンをもってプロサッカー人生に幕を閉じた。

プロ初年度は新人選手の年俸上限である「C契約」の480万円だったところから、移籍を重ね、9年目の清水エスパルスで1億円の自身最高年俸に到達したことを明かした鄭大世。しかし、Jリーグには年俸とは別に様々な手当が存在し、試合に勝つともらえる「勝利給」があったという（以後、すべて当時の金額）。

川崎フロンターレ時代の勝利給について、鄭大世は「1分出てもMAXの40万円がもらえる」と告白。これに番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇が「1分でも出てたら？」と驚愕すると、鄭大世は「フロンターレは珍しいんですよ」と当時の手厚い待遇を振り返る。

さらに、韓国リーグに移籍した際は勝利給が100万円だったことや、ポジションに応じて「無失点給（GK）100万円」や「ゴール給・アシスト給（FW）100万円」などもあったと言及。また、試合に出場しただけでもらえる「出場給」で35万円ほどをもらっていた時期もあると明かした。

これら特別手当の数々で、鄭大世は「年俸480万円でも、収入は3000万円とかそんな感じでした」と、実際の収入が大幅に跳ね上がっていた事実を明かし、スタジオから「すごいなー」と感嘆の声が漏れていた。