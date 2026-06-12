株式会社THE組は、表面硬度10Hを謳うミラーレスカメラ用ディスプレイ保護ガラス「PROSHIELD」を6月26日（金）に発売する。直販サイトや家電量販店などで取り扱う。

厚さ0.2mmの極薄設計で、カメラ本来の操作感を損なわず自然な使用感を実現したという。「Gorilla Glass」を採用。

透過率は95％。低反射仕様により撮影時の視認性を向上させている。

そのほか、指紋防止や飛散防止、指滑り向上のコーティングが施されている。

キヤノン用

ソニー用

ニコン用

EOS R6 Mark II / R6 Mark III用（HPS-CA01）：4,400円 EOS R5 Mark II用（HPS-CA02P）：4,620円 EOS R8 / R50用（HPS-CA03）：4,400円 EOS R7用（HPS-CA05）：4,400円α7 V用（HPS-SO02）：4,400円 α7C II用（HPS-SO03）：4,400円Z6III用（HPS-NI01P）：4,620円 Z5II / Z50II用（HPS-NI02）：4,400円 Z9 / Z8用（HPS-NI04P）：4,620円 Z6II / Z7II用（HPS-NI05P）：4,620円