女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが死去したことが分かった。86歳。名門に生まれ映画スターとして活躍し、近年はバラエティー番組で天然キャラをさく裂させお茶の間に親しまれた。パチンコ愛好家としても知られ、「第2回パチンコ文化賞」を受賞。晩年は「パチンコユーチューバー」として動画配信も行っていた。

玉緒さんは1939年、歌舞伎界の名門「成駒屋」に生まれた父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1954年に大映入りし、看板女優として活躍した。その後、明石家さんまにその天然の才能を見出され「さんまのからくりTV」などで大ブレーク。テレビCMにも多く出演しハウス食品の「マロニーちゃん」は独特の節回しが定着した。さらに歌手としても活動。同じ長良プロダクション所属の氷川きよしと03年に「TAMAO＆KIYOSHI」というユニットを結成しデュエット曲「ラブリィ」をリリースした。執筆活動も積極的に行い「自伝・あほな女〜生きてる限り、生きていく」「中村玉緒の平成おんな大学」など著書も多数。

さらに21年には、YouTubeチャンネル「中村玉緒の今日のことは今日で忘れる」を開設。お買い物企画や番組の裏側などを紹介していた。

さらにパチンコ・パチスロ動画サイトJANBARIのYouTubeチャンネルでは「中村家の休日」というコーナーをもち、玉緒さんが打つ様子を配信。「玉緒さんおもれー」「写真だけ使うんかな？思ったら本当に玉緒さんでてびっくりした」と若者を驚かせていた。

22年7月の最後のインスタグラム投稿でも「私はねお陰さんで、元気にお仕事もさせてもろてますのでね、今度は長良事務所のページを見てもろたら、私や私以外にも色んな方の載ってますので、そちらで応援してほしいと思います。パチンコのユーチューブも。1つ、私の方のユーチューブも上がると聞いてます。ちょこちょこのぞいてくださいね」とパチンコユーチューブを宣伝していた。

天然で飾らない人柄がお茶の間に親しまれ、幅広い世代から支持を集めた玉緒さん。インスタグラムには「玉虬さん、淋しいです」「玉緒さん 亡くなったと聞いてさみしいです。勝さんには会えましたか？YouTubeやドラマこれからも観ますね」と惜しむ声が寄せられた。