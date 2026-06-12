木原官房長官は国会で、自身の秘書官が経済産業省に在籍していた去年、公費で出張した際に、複数回、知人の女性とホテルで過ごしていたと明らかにしました。

中道改革連合・長妻昭議員「ホテルには内緒で、妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。これは事実でしょうか」

木原官房長官「今ご指摘の通りでありまして、大阪・関西万博関連の用務で大阪に出張した際に、知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回、そのうちの2回は翌朝までいたということが当該職員が認めている」

木原長官は、秘書官が女性と翌朝まで滞在した2回のうち、2人で宿泊すると追加料金が発生することが判明した1回分については、秘書官が後日、私費で支払いを行ったと説明しました。

月刊誌「文藝春秋」から、この件に関する取材を受けた後に、確認と支払いを行ったということです。

また中道改革連合の長妻議員は、秘書官と女性との間で、政府に関する情報漏洩があったかどうか質しましたが、木原長官は「経済産業省と協力して確認を行っているところだ」と述べるに留めました。

その上で「きちんと情報を確認した上で、人事上の対応の必要性の有無を判断しなくてはいけない」と述べました。