女優の本田望結が自身のInstagramを更新し、6月10・11日の2日間にKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents“CEREMONY”」に出席したことを報告した。会場でドレスアップした姿を披露し、その姿が話題となっている。

本田は、豪華アーティストのステージを鑑賞し、《「楽しい」という言葉が似合う、愛に包まれたこの時間は、間違いなく、私の人生の一部です！》と、充実した時間を過ごしたことを明かした。

「投稿に添えられた写真には、『CEREMONY』と書かれたグリーンの壁の前にたたずむ本田さんが写っていました。本田さんは、髪を一つにまとめて、純白のロングドレスを着用。パールのイヤリングが印象的なエレガントぶりを披露しました」（芸能プロ関係者）

ショーの会場にふさわしいドレスアップ姿を見せた本田。その美しさにファンも騒然となり、コメント欄は絶賛の嵐が巻き起こっていた。

《純白のドレスがすごく似合ってて素敵です》

《大人っぽくなって、色気が出て来ました》

3歳から芸能活動を始めた本田の芸歴は、およそ20年になる。2011年放送のドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）で、天才子役として人気を博した。子役当時のあどけないイメージが強かったが、ここ最近は大人の女性に成長している様子が伺える。

「2024年に20歳を迎えた直後から、YouTubeで家族と初のお酒を楽しむ様子を公開しました。その後も、同じく子役出身の鈴木福さんと一緒に乾杯する様子を報告するなど、大人の階段を登っているようです」（同前）

現在22歳となった本田は、女優としての実力を積み上げ、同時に色気も増している。

「2025年には、『体重が10kg減った』と明かし、大きな話題となりました。その後もピラティスなどボディメイクに力を入れているようで、努力が垣間見えます。ドレス着用時の美しさも、努力の賜物でしょう」（同前）

本田の活躍の場は、まだまだ広がりそうだ。