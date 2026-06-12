北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組の韓国はチェコに2-1で逆転勝ちを飾った。この試合に韓国の世界的人気ガールズグループ「aespa」のメンバー2人が来場。その様子が瞬く間に拡散され、世界のファンから反響が殺到した。

メキシコにやってきたトップアイドルが世界の熱視線を集めた。aespaのウィンターとカリナは自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で韓国カラーの赤いシャツを着て、客席に並んで座り、現地観戦に訪れた様子をアップした。

aespaは世界的人気を誇る韓国の4人組ガールズグループ。日本でも東京ドーム公演を行うなど絶大な人気を誇り、昨年はNHK紅白歌合戦にも出場した。母国代表に客席からエールを送ったが、現地での目撃情報を含め、試合中から瞬く間に情報が拡散された。

X上には「今日、この2人がスタジアムに幸運をもたらしてくれるはずだ」「W杯でまさか見られるとは思っていなかった、最高のビジュアルコンビ！ すごく可愛くて輝いてる！」「史上最高に可愛い代表サポーター！」「うわあ、マジで美しい」「もはや彼女たちが完全に主役！ 赤のユニがめちゃくちゃ映えてる！」「ほんっと可愛いなあ」など海外ファンからのコメントが殺到した。

また、日本のファンからも「AIかと思った」「カリナとウィンターに応援される韓国代表羨ましい」「国際映像も早くカリナとウィンター映せ」などの声が上がり、大盛り上がりだった。



（THE ANSWER編集部）