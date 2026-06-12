「左膝の炎症」で途中交代

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放つなど、4打席で2安打2四球と活躍していたが、7回の第5打席で代打を送られた。状態が心配されたが、交代の約2時間後の行動にファンは安堵した。

大谷は初回に四球で出塁。3回の第2打席では泳がされながらも右翼席へ13号ソロを叩き込み、衝撃を与えていた。その後も右前打、四球と全打席で出塁。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られ、途中交代していた。

球団は「左膝の炎症」が理由と発表。試合後、米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は取材を受けるロバーツ監督の様子を伝え、懸念のレベルについて「それほど高くない」と指揮官は話していた。

一方、大谷自身は交代から約2時間後に自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で本塁打の動画などを投稿した。大谷の行動には、日本人ファンも胸をなでおろした。

Xには「インスタ更新したわね」「大谷さんインストきたね。それだけで少しだけ安心」「とりあえず大谷のインスタ更新きたから 重症ではないと思う」「大谷さん普通にインストあげてたからそんな重症ではなさそうね」「数分前にインスト更新してるから大丈夫そうかな大谷さん」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）