１１日に乾燥大麻所持やコカインを使用したなどとして麻薬取締法違反の罪に問われ、東京地裁から拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を受けた音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ（４５）が１２日、ソロシングル曲「Ｄｅｅｐ ｉｎ ｔｈｅ Ｏｃｅａｎ」を配信リリースした。

有罪判決の翌日、音楽ストリーミングサービス「Ｓｐｏｔｉｆｙ」などで配信スタート。なお、Ｍｉｃｒｏの公式ユーチューブチャンネルにも投稿されている。ジャケット写真は深海に沈んでいくような人の姿が描かれており、曲タイトル「Ｄｅｅｐ ｉｎ ｔｈｅ Ｏｃｅａｎ」の下には「Ｍｉｃｒｏ ｆｒｏｍ Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」との記載がある。曲の長さは１分５２秒で、Ｍｉｃｒｏは語りかけるような優しい歌声を響かせている。

Ｍｉｃｒｏは判決が出された１１日、自身のインスタグラムを更新。「私の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と陳謝。所属していた「株式会社２ＶＯＸ」の取締役を辞任し、退社したことを明かしたが、今後については個人事務所「株式会社Ｗｅｒｇｓｈｉｒｅ」で、「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈとしての活動、ならびにＭｉｃｒｏソロとしての活動は継続してまいります」と、音楽活動への再開を報告していた。

今回の新曲のクレジット表記も「２０２６ Ｗｅｒｇｓｈｉｒｅ」と個人事務所の名義になっている。