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サントリーは、クラフトバーボン「メーカーズマーク 700ml」を16％オフの2,480円（税込）で販売しています。

メーカーズマーク 700ml ギフトBOX入り [クラフト バーボン ウイスキー アメリカ合衆国 ギフトセット][MAKER'S MARK SUNTORY'S WHISKY] Maker's Mark \2,840 （2026/06/11 14:47時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

冬小麦が生み出す優しい甘み。1本ずつ手作業で仕上げる赤い封蝋も魅力

↑サントリーの「メーカーズマーク700ml」。

メーカーズマーク 700mlは、は、一般的なバーボンで使われるライ麦の代わりに「冬小麦」を使用しているのが大きな特徴のクラフトバーボン。

厳選された冬小麦由来のふっくらとした甘みと、絹のようになめらかな口当たりが楽しめます。 オレンジやハチミツ、バニラを思わせる華やかな香り特徴の一品です。

1本ずつ手作業で仕上げるシンボルの「赤い封蝋」は、こころを込めた贈り物の証であり、世界に2つと同じデザインのものはありません。 今回の製品は赤い封蝋をモチーフにした特製のギフトボックス入りとなっており、間近に迫った父の日などのギフトにもぴったりです。

いつもの晩酌をちょっと特別にしてくれるこだわりの一本。 贈り物やご自宅用に、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

自分へのご褒美やギフト用にも！

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