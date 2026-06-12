Ｊ１清水エスパルスが、広島のＦＷジャーメイン良（３１）を完全移籍で獲得したと１２日、発表した。

「サンフレッチェ広島から加入することになりましたジャーメイン良です。またサッカー王国である静岡県で、そしてエスパルスでプレーをさせていただけることに感謝しています。これからは、アイスタでエスパルスのために、ゴールネットを揺らせるように頑張ります」とクラブを通じてコメントを発表した。

反町GMは「日本代表経験あるストライカーは、ゴール・チャンスメイクといった得点力アップを目指すエスパルスに大きな息吹を与えてくれる存在です。ドリブルからのフィニッシュ・クロスに合わせる能力といったゴールへの嗅覚は特筆すべきところ」と期待を寄せた。

元磐田のストライカーが、ライバルクラブである清水への“禁断の移籍”を決断した。米国人の父と日本人の母を持つジャーメインは、１８２センチ、８２キロの体格を誇り、卓越したフィジカル、前線からの献身的な守備を武器するセンターフォワード。２０１７年に仙台でプロキャリアをスタートさせた。その後、横浜ＦＣを経て２２年に磐田に加入。移籍３年目の２４年にはリーグ戦３２試合で１９得点と覚醒した。

同年オフに広島へ完全移籍。２５年７月の東アジアＥ―１選手権では日本代表に初選出され、香港戦で４得点を決める衝撃デビューを果たした。しかし、今季の特別大会では４月１１日の清水戦を最後に先発を外れている。

清水は今季就任した吉田孝行監督の下、ＦＷ呉世勲がチームトップの７得点を記録しているが、得点力不足が課題となっていた。ジャーメインはシャドーなど前線の起用法に幅をもたらす存在として期待される。クラブは得点力向上へ向けた切り札として元日本代表を迎え入れることになる。