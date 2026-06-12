タレントのＭＥＧＵＭＩが１１日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。次の恋へ向かうための心構えを語った。

この日は「失恋からあざとく幸せをつかむあざと逆転恋愛術」をテーマにトークを展開。ＭＣの山里亮太が、失恋から不信感を持って「『もう恋できない』みたいになっている人はどうすればいい？」と尋ねた。ＭＥＧＵＭＩは「でもやっぱり、次の人が絶対に登場するわけじゃないですか。それは自分でコントロールできない部分だから、傷ついたりとか、違和感とかモヤモヤっていうのは現実に起こったこと。だからそれをちゃんと自覚して、何が嫌だったかっていうのを見つめて『ここは私が悪かった』と思うから次にやっぱり持ち越さないようにする」とキッパリ。

さらに「自分も恋愛に関して強くなっているから登場人物が変わるわけですよね」と語った。山里は「そうか！ステージが上がるから敵が強くなるんだ」。ＭＥＧＵＭＩは「そう。まあそれは本当に不思議なもんで、そうだなって思います」と加えた。

これに山里が「じゃあ大きな失恋をした、傷ついたという人たちはラッキーだと。次のステージに上がったんだと」と確認するように言うと、ＭＥＧＵＭＩは「そう思いますよ」と語った。