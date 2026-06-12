

香川県庁

団体活動の活性化と円滑な組織運営を目指して、香川県が2026年7月～12月、NPO法人（特定非営利活動法人）、NPO（民間非営利団体）、ボランティア団体を対象にしたマネジメント講座を4回開催します。参加者を募集しています。

第1回が7月18日、高松市市民活動センター（瓦町FLAG8階）で、「NPOのお金を考える！日々の会計業務から決算書まで」がテーマです。第2回は9月13日、高松市市民活動センターで、「共感から応援につなげる！NPOの事業報告書のつくり方」がテーマです。第3回は11月29日、丸亀市市民交流活動センター（マルタス）で、「5年後に焦らないために！NPOの世代交代と解散」がテーマです。第4回は12月19日、マルタスで、「よりスムーズに、確実に！NPOの事務局業務」がテーマです。団体間の交流と相互相談の時間も予定しています。

香川県内で活動するNPO法人、NPO、ボランティア団体に所属する人が対象で、各開催日の1週間前までに参加を申し込みます。参加無料、定員は各回25人です。問い合わせ先は、NPO法人わがこと（携帯電話080－9992－1984）。平日午前10時～午後6時。