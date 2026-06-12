チームみらい党首・安野貴博参院議員（35）の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さん（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫との婚約秘話を明かした。

同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子校ナンバーワン偏差値を誇る桜蔭高等学校から東京大学へ進学し、在学中に安野氏と知り合って結婚した黒岩さん。交際当時の夫について「今は政治家ですけど、その時はAIエンジニアのいわゆるオタク君」といい、男子校出身の夫と自身の恋愛は「全然とんちんかんなわけですよ」と振り返った。

同棲を経て、指輪の箱をパカッと開けるプロポーズに憧れがあった黒岩さんは「プロポーズはちゃんとやってほしい」とリクエスト。「分かった分かった」と答えた安野氏は「ちょっと準備に時間が掛かるから待ってくれ」といい、1カ月ほど待たされたという。

そしてある日、電気が消された部屋に登場した安野氏は、パソコンのMacBookを“パカッ”。「“結婚するに当たって”というプレゼン資料が100ページあった」といい、あきれた黒岩さんはやり直しを求め、女子校時代の自身の友人に引き合わせた上、「彼女の言うとおりのプロポーズをやってくれ」と伝えた。

その友人はヘリコプター、ディズニーランド、花束、好きな映画を見るというプランを提案したものの、何を勘違いしたのか安野氏は1日に凝縮。映画のクライマックスの場面で「そろそろヘリコプターに乗るよ」と急かして浦安まで飛ぶと、ディスニーランドでは2つだけライドを体験。走ってホテルに着くと、ディナーは用意していなかったというまさかのオチだった。

そこで「“パカッ”はなくていいから、指輪をちょうだい」となり、渡されたのはサイズが大きすぎる指輪だった。業者に依頼して調整したものの、指示を間違ったのか名前の「RINA」の刻印で残ったのは「R」のみ。黒岩さんは「そういうことばっかりですね」と苦笑いしていた。