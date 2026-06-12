全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の洋食店『芳味亭 人形町本店』です。

長年愛されるデミグラスの奥深い味わい

初代の近藤重晴氏は横浜「ホテルニューグランド」でサリー・ワイル氏に師事し、庶民の憧れだった洋食を日常でも気軽に味わってほしいと人形町で開業。ホテル仕込みの「ビーフスチュー」は伝統のデミグラスソースがコク深い味わいだ。

ビーフスチュー3630円

『芳味亭 人形町本店』ビーフスチュー 3630円 手作りにこだわるデミグラスソースは数日掛けて仕込む伝統の味。香味野菜や牛肉の旨み、スパイスなどの香りが折り重なる深い味は絶品。ごろごろと入る和牛は箸で切れるほどの柔らかさ

ほろりと崩れる和牛の柔らかさにうっとり。”スチュー”は初代の修業時代、「シ」が「ス」と聞こえたことから。今もその名で愛される。

『芳味亭 人形町本店』

人形町『芳味亭 人形町本店』

［店名］『芳味亭 人形町本店』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-3-4

［電話］03-3666-5687

［営業時間］11時〜15時、17時〜22時（21時LO）

［休日］大晦日、元旦、他不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩1分

撮影／鵜澤昭彦、文／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ビーフスチューの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】庶民の憧れの味を気軽に楽しめるお店として誕生！ 人形町の老舗洋食店（3枚）