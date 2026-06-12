【付録】夏の買い物が快適に！「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてくる『素敵なあの人2026年8月号』が6月16日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人2026年8月号』（宝島社）の「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号』（税込1850円）。付録として、「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてきます。
セルフレジに対応した使い勝手のいいショッピングバッグで、保冷機能も備えているため夏の食材や冷蔵品のお買い物にも安心して使えます。サイズは縦32×横32×マチ14.5cm（約）とたっぷりの大容量で、ストラップは長さ73cmと24cm（約）の2種類付き。用途に合わせてさまざまな持ち方ができる実用的な設計です。
NEWYORKERのシグネチャーであるタータンチェックデザインにスヌーピーとウッドストックがさりげなくあしらわれた、大人可愛いデザインが魅力です。機能性だけでなくおしゃれ感も兼ね備えており、普段のお買い物から夏のアウトドアシーンまで幅広く活躍してくれます。PEANUTSとNEWYORKERというブランドコラボならではのこだわりの仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『素敵なあの人2026年8月号』の「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が見逃せない！
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号』（税込1850円）。付録として、「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてきます。
セルフレジ対応＆保冷機能付き！夏の買い物を快適にする機能派バッグ
セルフレジに対応した使い勝手のいいショッピングバッグで、保冷機能も備えているため夏の食材や冷蔵品のお買い物にも安心して使えます。サイズは縦32×横32×マチ14.5cm（約）とたっぷりの大容量で、ストラップは長さ73cmと24cm（約）の2種類付き。用途に合わせてさまざまな持ち方ができる実用的な設計です。
NEWYORKERのタータンチェック×スヌーピーの大人可愛いデザイン
NEWYORKERのシグネチャーであるタータンチェックデザインにスヌーピーとウッドストックがさりげなくあしらわれた、大人可愛いデザインが魅力です。機能性だけでなくおしゃれ感も兼ね備えており、普段のお買い物から夏のアウトドアシーンまで幅広く活躍してくれます。PEANUTSとNEWYORKERというブランドコラボならではのこだわりの仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)