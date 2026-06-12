おやつカンパニーは、サクッとした軽い食感と、まろやかな口どけがクセになるスナック菓子「くちどけ小路サクまろ」の期間限定フレーバーとして、「くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）」を6月15日から発売する。

「くちどけ小路サクまろ」は、数種類のとうもろこし粉をブレンドし、サクッとした軽い食感と口に入れた瞬間にシュワッととろけるようなまろやかさを楽しめるスナック菓子。

定番フレーバーとして、濃厚な旨みを楽しめる「チーズ味」と、コクのあるスパイシーな味わいの「カレー味」を展開し、子ども世代から大人世代まで幅広い消費者に親しまれている。

今回登場する期間限定フレーバー「くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）」は、夏祭りの屋台の定番・焼きとうもろこしをイメージした。網で焼いたような香ばしい醤油の風味が、とうもろこしの甘みを引き立て、後引く味わいに仕上げている。

「くちどけ小路サクまろ」は、シュワッと爽やかな炭酸ソフトドリンクとともに楽しむ子ども世代から、おつまみ感覚でお酒と一緒に楽しむ大人世代まで、世代を超えた笑顔あふれる“おやつ時間”を届ける。

［小売価格］146円前後（税込）

［発売日］6月15日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp