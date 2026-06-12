松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月16日10時から「シュクメルリ」を販売開始する。

創業60周年を記念して、松屋の歴史を変えた伝説のメニュー「シュクメルリ」が、なんと今回、世界中の松屋で同時発売される。「おなかいっぱいになって満足してもらいたい」という想いのもと、地域の人々に支えられ歩んできた60年間。「世界の美味しい料理をたくさんの消費者に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シュクメルリ」は、近年の松屋における、定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった象徴的な商品となっている。2020年の発売以降、松屋復刻メニュー総選挙でも見事一位に輝き、殿堂入りを果たした。



「シュクメルリ定食」

“世界一にんにくを美味しく食べる料理”とも呼ばれる「シュクメルリ」は、鶏肉をにんにくの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。松屋では、日本のごはんに合うようソースの開発にこだわり抜いた。甘味のあるサツマイモ、とろ〜りチーズ、ジューシーなチキンを包み込む、ホワイトソース特有のまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とミルキーなチーズの美味しさが馴染み、ご飯が恋しくなる味わいとなっている。「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと、追いチーズ付きで、ご飯と混ぜればドリア風に。60周年の感謝を込めて届ける「シュクメルリ」を、この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

シュクメルリ鍋定食：1190円

シュクメルリ鍋ライスセット：1090円

シュクメルリ定食：1090円

シュクメルリライスセット：990円

単品 シュクメルリ：890円

追いチーズ:120円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

［発売日］6月16日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp