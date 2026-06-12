B−R サーティワン アイスクリームは、ネスレ日本の人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜made with KITKAT〜」（4号／直径 約14cm×高さ 約5cm）を6月17日から発売する。

2023年に発売し、好評を得たコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム〜made with KITKAT〜」を使用した贅沢なアイスクリームケーキが登場する。「キットカット」ファンやチョコ好きにたまらないアイスクリームケーキはパーティーや誕生日、手土産にもおすすめとのこと。家族や友人と、ハッピーな時間をシェアしてほしい考え。



「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜made with KITKAT〜」

ミルクとビター、2種のチョコレートアイスクリームにサクッサク食感の「キットカット」が入ったフレーバー「ハッピーブレイクタイム〜made with KITKAT〜」がアイスクリームケーキになった。チョコレートホイップを絞り、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」をたくさんトッピングした。最後に付属の「キットカット」を自由に飾って完成。この時期だけの贅沢な味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］3500円

［発売日］6月17日（水）

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.br31.jp