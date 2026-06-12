三菱鉛筆は、「すいすい書ける水性ボールペン」の「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズから、気持ちや思考を色で書き分けることにも適した、“「かく」ひと時を心地よく。”する「uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式 3色ボールペン」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全2色）、「uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全4色）、「uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全6色）を6月25日から発売する。



左から：uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式 3色ボールペン、uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン、uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン』

「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズは、開発に6年をかけて「かく」を追求した、新感覚のすいすいとしたやわらかな書き心地の次世代水性ボールペン。その新しい書き味に加え、デビュー時には複数のシングルモデルを展開し、好みに合わせた1本を選べる点も好評を得た。

今回はシリーズ初となる「uniball ZENTO 3色ボールペン」を3モデル同時に発売する。既存のシングルモデルにおいて展開してきた「シグニチャーモデル」「フローモデル」「スタンダードモデル」が持つシンプルで上質なデザインを踏襲しつつ、太さを抑えたボディに3色のリフィルを搭載している。3色ボールペンならではの気持ちや思考を色で書き分けるという使い方に適した1本となっている。

特設サイトでも新たに「uniball ZENTO 3色ボールペン」を紹介している。

［小売価格］

uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式 3色ボールペン：5500円

uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン：2200円

uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン：825円

（すべて税込）

［発売日］6月25日（木）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp