4歳の男の子の交通事故をきっかけに始まったひまわりの種を受け継ぐプロジェクトが、大阪府でも広がっています。

「ひまわりの絆プロジェクト」は、2011年に京都府木津川市で起きた交通事故で亡くなった4歳の男の子が大切にしていたひまわりの種を受け継ぎ、各地に広めることで交通安全について考える取り組みです。

この取り組みは全国に広がっていて大阪府警阿倍野警察署でも去年から始まりました。

6月12日、地元の幼稚園児約30人が、「大きくなあれ」などと声をかけながら、警察署内の花壇にひまわりの種から育った苗を植えました。

また、この日は交通安全教室も開かれ、横断歩道の渡り方や「止まれ」の標識の意味などを説明。園児たちは真剣に交通ルールを学んでいました。

大阪府警阿倍野署の佐藤祥男交通課長は「園児らとともに育てるひまわりを、来庁される多くの区民の方に見ていただき、交通安全の意識を高めてもらいたい」と呼びかけています。

植え終わったあとは、園児たちが「飛び出さない！みんなで守ろう交通ルールひまわりさん大きく育ってね」と元気な声を響かせました。

ひまわりはこの夏にも花を咲かせる見込みで、成長とともに交通安全の意識が地域に広がることが期待されています。