千葉ロッテマリーンズは6月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、千葉県内に本拠地を置くプロスポーツチームの選手が来場すると発表した。当日は「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」と題し、「スポーツを通して千葉を盛り上げ、地域を活性化させていく」という想いをきっかけに、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、アルティーリ千葉、千葉ジェッツの4チームを迎え、マリーンズを含めた計5つのプロスポーツチームが、競技の垣根を越えてZOZOマリンスタジアムに集結する。

当日のゲストとして、鈴木大輔選手（ジェフユナイテッド市原・千葉）、古賀太陽選手（柏レイソル）、木田貴明選手（アルティーリ千葉）、西村文男選手（千葉ジェッツ）が来場し、試合前にトークショーを行うほか、セレモニアルピッチに登板する。

各選手のコメントは以下の通り。

▼ジェフユナイテッド市原千葉・鈴木大輔選手「千葉のプロスポーツ一同に会すこのような機会に参加させてもらって光栄です。始球式は初めてなので緊張しますが、会場を盛り上げられるように思いっきり投げ込みたいと思います」

▼柏レイソル・古賀太陽選手「千葉県浦安市で育った自分が、千葉ロッテの試合で始球式が出来るなんて本当にうれしい気持ちでいっぱいです。初めての機会なので、楽しみながらしっかりと投げたいと思います。スタジアムで皆さんにお会いできるのを心から楽しみにしています」

▼アルティーリ千葉・木田貴明選手「千葉を代表する球団である千葉ロッテマリーンズさんのイベントに参加できることを大変嬉しく思います。スポーツを通じて千葉をさらに盛り上げられるよう、そしてアルティーリ千葉の魅力を伝えられるよう、ファンの皆さんと一緒に楽しみながら参加させていただきます」

▼千葉ジェッツ・西村文男選手「今回お話をいただき、何年かぶりに千葉ロッテさんのイベントに出演する事ができてすごく嬉しく思います！おそらく選手として出演するのは最後のイベントになると思うので、皆さんと楽しみ、スタジアムを少しでも盛り上げられるよう頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします」