【人気声優・阿部敦】と「韓国・釜山」へ！観光＆大盛り上がりのファンミまで♡ 豪華ファンツアーを徹底レポ

5月23日（土）〜25日（月）、韓国観光公社が後援するファンツアー「Invitation from KOREA with your 推し」が開催されました。記念すべき第1回目は、人気声優・阿部敦さんと韓国・釜山を楽しむ特別なツアー。甘川文化村でのツーショット記念撮影をはじめ、釜山の人気スポットをめぐる観光や、阿部さんの素顔が垣間見えるファンミーティングなど、内容盛りだくさん。今回は、そんな豪華なツアーの様子をお届けします♡

阿部さんと過ごす韓国・釜山旅♡ ファンツアーレポをCHECK

Invitation from KOREA with YOUR 推し #1 阿部敦 in Busan Edition 5月23日（土）〜25日（月）の2泊3日で、韓国・釜山にて阿部敦さんのファンツアーが開催されました！ 韓国第二の都市として知られる釜山は、日本でいう大阪のような存在。韓国最大級の港町としても有名で、日本からのアクセスもよく、観光地としても人気を集めています。 ツアーでは、甘川文化村での観光をはじめ、ツーショット記念撮影や大盛り上がりのファンミーティングなど、釜山観光を楽しみながら阿部さんと特別な時間を過ごしました。 今回は、そんな豪華なツアーの様子をお届けします♡

甘川文化村で記念撮影！映えスポット＆名物グルメも満喫

甘川文化村でのツーショット記念撮影をはじめ、チャガルチ市場やBIFF広場など、釜山の人気スポットをめぐった今回のツアー。 映えスポットから名物グルメまで、阿部さんとの思い出を残しながら釜山の魅力をたっぷり楽しめる内容になっていました♡ Topic 甘川文化村でツーショット記念撮影♡ まず訪れたのは、山に沿ったカラフルな街並みが魅力の甘川文化村。甘川文化村は、朝鮮戦争後の暮らしや民族の近現代史の面影をそのまま収めています。 山の斜面に沿って家々が階段状に建ち並ぶ独特の景観「階段式集団住居形式」が特徴で、互いに配慮しながら暮らしてきた住民の文化や歴史を感じられる場所です。 Topic BTSのJung Kook＆Jiminの壁画も！ BTSのJung Kook＆Jiminが釜山出身ということもあり、村には大型の壁画も。BTSファンにとって、“聖地”として知られていますよ。 ほかにも、釜山の至る所で写真やイラストなどが飾られています。訪れた際には、ぜひ探してみてくださいね♡ Topic 「星の王子様」がいるのはなぜ？ 甘川文化村の至る所に設置されている「星の王子さま」のオブジェやイラストは、2009年に始まった地域活性化プロジェクトの一環として制作されたもの。 迷路のような路地を旅するように歩く村の雰囲気が、各地を旅して回る王子様の物語と重なること、そして韓国でも子どもの頃から広く親しまれている作品であることが、甘川文化村に取り入れられた背景にあるといわれています。 More! 訪問客のエチケットをCHECK 観光を楽しむ際は、地域にお住まいの方々の暮らしにも配慮しながら過ごしましょう。会話の声は少し控えめにし、写真を撮る際も、住宅や個人が写り込まないよう意識してみてくださいね。 Topic 新鮮な海鮮が食べられる「チャガルチ市場」 甘川文化村の観光を楽しんだあとは、南浦洞（ナムポドン）エリアにあるチャガルチ市場へ。 チャガルチ市場は、釜山を代表する韓国最大級の水産市場。サバやホヤ、クジラなどさまざまな海産物が並び、「釜山の台所」として長年親しまれてきました。 日本でいう築地市場のような存在で、屋外の露店には魚を焼く香りや活気ある声が広がります。1階で選んだ活魚をその場で捌いてもらい、2・3階の食堂で新鮮な刺身として味わえるのも魅力。 観光スポットとしてはもちろん、釜山の食文化を肌で感じられる場所です。 昼食はチャガルチ市場で、釜山名物のテジクッパをいただき、韓国料理を堪能♡ 韓国ならではのおかず（バンチャン）がずらり。 テジクッパはもちろん、キムチやカクテキも本場の味で絶品！ 今回のツアー特典である阿部さんのフォトカードと一緒に推し活♡ Topic 釜山国際映画祭が開催される「BIFF広場」へ チャガルチ市場から歩いて行けるBIFF広場は、毎年秋にアジア最大の映画祭「釜山国際映画祭（Busan International Film Festival）」の会場として知られるスポット。 地面には映画祭に参加した監督や俳優たちの手形が残されていますよ。 周辺には屋台も多く、なかでも釜山名物の「シアッホットク」は観光客にも大人気ですよ。

夜はお待ちかねのファンミーティング！ 阿部さんの素顔が見える企画も♡

ツアーのなかでも、ファンの皆さんにとって特に思い出深い時間となったであろうファンミーティング。 Q＆Aコーナーや◯×クイズでは、阿部さんの自然体な一面が垣間見えました♡ Scene 阿部さんに質問！Q＆Aコーナー 事前にファンから募集した質問に、阿部さんがランダムで答えるQ＆Aコーナー。 声優を目指したきっかけや役作りについて、韓国でしたいことなど、質問の内容はさまざまでした。 普段なかなか聞けない話題も飛び出し、会場はあたたかな雰囲気に包まれました。 Scene 阿部さんのこと、どれくらい知ってる？○×クイズ さらに、阿部さんにまつわる◯×クイズも。 「釜山に来たことはある？」や「学生の頃、好きだった科目」など、阿部さんの意外な一面がわかる質問が出題されました。 なかでも一番盛りあがったのは、「靴を履くときは右から？左から？」という質問。 普段なかなか知ることのできない阿部さんの素顔が垣間見える内容に、ファンは大盛り上がり！ その場で実際に再現してくれる場面もあり、会場には笑顔が広がりました♡ Topic 会場となったのは、大人気韓国ドラマのロケ地！ ファンミーティングの会場となったコモドホテル釜山は、大人気韓国ドラマ『愛の不時着』のロケ地としても有名。第5話終盤から第6話序盤にかけて登場しているんだとか。 韓ドラファンなら、ぜひチェックしておきたいスポットです♡ Topic 会場からは釜山港の夜景も！ ファンミーティング終了後は、1日を通して行われた阿部さんとのツーショット撮影や、大充実のファンミーティングの余韻に浸るファンの姿も。 会場から眺める釜山港の絶景を楽しんだり、今回のツアーを通して仲良くなった“推し活仲間”と記念写真を撮ったりと、それぞれが充実した1日を振り返っていました。 参加したファンの方からは、「『アイドリッシュセブン』をきっかけに阿部さんを好きになりましたが、今回のファンミーティングで阿部さんの口から直接いろいろなお話を聞くことができて、ほかの作品も見てみたいと思いました」「ほかの参加者の方におすすめしていただいた作品も見てみたいです」といった声も聞かれました。 数々の有名作品に出演し、長年第一線で活躍する阿部さん。 2ショット撮影の際には、ファンの方一人ひとりに「右と左、どちらがいいですか？」「ポーズはどうしますか？」とやさしく声をかける姿が印象的で、ファン思いな素敵な人柄が垣間見えました。 また、さまざまなジャンルで“推し活文化”が広がるなか、阿部さんに「推し活」について伺うと、「いろいろな形の“推し方”“推され方”があると思いますが、僕は第一にファンの人が常に幸せでいてほしい」と語ってくださいました。 そんな阿部さんの言葉どおり、今回のツアーではファンの方々の幸せそうな表情がたくさん見られました。 第2回は、どんなスターが登場するのか――。 “推し”と一緒に韓国を楽しめる「Invitation from KOREA with YOUR 推し」。今後の開催からも目が離せません！ 後援／韓国観光公社 協力／MIXKOROOM

ライター Ray WEB編集部

Ray WEB編集部 大竹萌寧