中村玉緒さん死去、86歳 芸能人から追悼の声 関根勤「とても寂しいです」 さとう珠緒「私の両親は中村玉緒さんのファンで…」
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、所属事務所が発表した。芸能界から追悼の声が寄せられている。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
この訃報に、芸能界からも追悼の声が寄せられている。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演していた関根勤は「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。
片岡愛之助は自身のブログで「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと」とつづり、「玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りです 玉緒さん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様で御座いました。心より御冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
藤田朋子は自身のインスタグラムで「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ
行ってしまった 玉緒さんさようなら」と投稿。芸能界からの訃報が相次いでいるとして「この雨のように心の中はずっと土砂降り」と悲しんだ。写真ではありし日の中村さんが笑顔で収まる2ショットを公開した。
松尾貴史は自身のXで「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった。何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹が捩れるくらいに笑わせてくださった。有難うございます。偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ。哀悼」と悼んだ。
さとう珠緒は自身のXで「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります。地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と自身の名前の由来とともに思いをつづった。
早見優は自身のブログを更新。「中村玉緒さんの訃報に接し、とても寂しい気持ちです。毎年のように節分の行事でご一緒させていただきましたが、いつお会いしても明るく、周りをぱーっと華やかな雰囲気にしてくださる素敵な方でした。優しい笑顔と温かなお人柄に、たくさんの方が元気をいただいていたことと思います。私自身もお会いするたびに、その明るさに元気をいただいていました。心より感謝の気持ちを込めて、ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
片岡愛之助は自身のブログで「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと」とつづり、「玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りです 玉緒さん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様で御座いました。心より御冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
藤田朋子は自身のインスタグラムで「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ
行ってしまった 玉緒さんさようなら」と投稿。芸能界からの訃報が相次いでいるとして「この雨のように心の中はずっと土砂降り」と悲しんだ。写真ではありし日の中村さんが笑顔で収まる2ショットを公開した。
松尾貴史は自身のXで「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった。何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹が捩れるくらいに笑わせてくださった。有難うございます。偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ。哀悼」と悼んだ。
さとう珠緒は自身のXで「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります。地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と自身の名前の由来とともに思いをつづった。
早見優は自身のブログを更新。「中村玉緒さんの訃報に接し、とても寂しい気持ちです。毎年のように節分の行事でご一緒させていただきましたが、いつお会いしても明るく、周りをぱーっと華やかな雰囲気にしてくださる素敵な方でした。優しい笑顔と温かなお人柄に、たくさんの方が元気をいただいていたことと思います。私自身もお会いするたびに、その明るさに元気をいただいていました。心より感謝の気持ちを込めて、ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。