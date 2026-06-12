HEAVEN Japan「ずっともっとブラ」に新色登場！上品なアッシュピンクで快適美胸へ

年齢やホルモンバランスの変化によって、これまで愛用していたブラジャーが苦しく感じることはありませんか？そんな女性たちの悩みに寄り添うHEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」から、春夏の新色「アッシュピンク」が登場しました。補整力と快適な着け心地を両立した人気ブラに、大人の女性に似合う上品なカラーが仲間入り。毎日を心地よく過ごしたい方に注目のアイテムです♡

快適さと美しいシルエットを両立

「ずっともっとブラ」は、「ラクな着け心地なのにシルエットを整えたい」という女性たちの声から誕生した補整ブラです。

前中心を高く設計することで、柔らかくなったバストを自然に持ち上げ、ふっくらとした立体感のあるシルエットを演出。

さらに2本のボーンが脇や背中から集めたお肉をしっかりキャッチし、バストの広がりを抑えながらすっきりとしたボディラインへ導きます。

HEAVEN Japanならではの脇高設計も採用されており、脇や背中のお肉をやさしく整えながら、締め付け感を抑えているのが特徴。

補整下着にありがちな窮屈さを感じにくく、毎日続けやすい着け心地を実現しています。

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細部までこだわったストレスフリー設計

快適性へのこだわりは細かな部分にも表れています。

取り扱い表示はタグではなく裏地へ直接プリントすることで、チクチク感を軽減。さらに独自開発の3Dワイヤーが体に沿うようにフィットし、ワイヤーブラ特有の痛みを感じにくい仕様になっています。

また、カップサイズに合わせてストラップの太さを変更しているため、バストをしっかり支えながら肩への負担を軽減。3列3段ホックを採用し、一日中安定した着け心地をサポートします。

バック部分はU字設計でやさしくフィットし、バックベルト上辺にはテープを使用していないため食い込みにくいのもポイント。洋服を着たときの後ろ姿まで美しく見せてくれます。

新色アッシュピンクと商品ラインアップ

今回発売された新色「アッシュピンク」は、くすみ感のある淡いピンクが魅力。甘すぎず上品な印象で、肌なじみが良く幅広い年代の女性に取り入れやすいカラーです。

既存カラーの「パールグレー」とあわせて展開されます。50サイズという豊富なサイズ展開も大きな魅力。小胸さんからグラマーさんまで、自分に合ったサイズを選ぶことができます。

・ずっともっとブラ

価格：7,480円（税込）

サイズ：C65～D80／E65～K90

お揃いのショーツも別売で展開されています。

・スタンダードショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

・機能性深ばきショーツ

価格：2,640円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

カラー（すべて共通）：アッシュピンク／パールグレー

ブラとセットで着用することで、より統一感のある美しいランジェリーコーディネートを楽しめます。

大人女性の毎日に寄り添う一枚

年齢を重ねるにつれて変化する体に合わせて、下着選びも見直したいもの。「ずっともっとブラ」は、快適な着け心地と補整力、そして美しいシルエットづくりを同時に叶えてくれる心強い存在です。

新色アッシュピンクは、毎日の気分をさりげなく高めてくれる上品なカラー。下着作り45年以上のパタンナーの知見が詰まったHEAVEN Japanのこだわりを、ぜひ体感してみてください♪