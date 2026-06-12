【レベル３大雨警報】東京都・西東京市に発表 14:10時点
気象台は、12日午後2時10分に、レベル３大雨警報を西東京市に発表しました。
東京地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■大田区
●レベル２大雨注意報
■世田谷区
●レベル２大雨注意報
■渋谷区
●レベル２大雨注意報
■中野区
●レベル２大雨注意報
■杉並区
●レベル２大雨注意報
■北区
●レベル２大雨注意報【発表】
■板橋区
●レベル２大雨注意報
■練馬区
●レベル２大雨注意報
■足立区
●レベル２大雨注意報【発表】
■葛飾区
●レベル２大雨注意報【発表】
■八王子市
●レベル２大雨注意報
■立川市
●レベル３大雨警報
■武蔵野市
●レベル２大雨注意報
■三鷹市
●レベル２大雨注意報
■府中市
●レベル２大雨注意報
■昭島市
●レベル３大雨警報
■調布市
●レベル２大雨注意報
■小金井市
●レベル３大雨警報
■小平市
●レベル２大雨注意報
■日野市
●レベル２大雨注意報
■国分寺市
●レベル２大雨注意報
■国立市
●レベル２大雨注意報
■東久留米市
●レベル２大雨注意報
■稲城市
●レベル２大雨注意報
■西東京市
●レベル３大雨警報【発表】