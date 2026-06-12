女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが肺炎のため９日に亡くなった。８６歳だった。１２日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。明るい笑い声とキャラクターでお茶の間に人気だった玉緒さんの訃報に、芸能界は悲しみに包まれ、続々と悼む声が寄せられた。

親交があったタレント・せんだみつおはこの日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に電話出演。「もう少し頑張ってほしかったなという思いはありますけれども」と悲しんだ。「楽屋が明るくなる。やっぱりこういう方は芸能界の宝ですよね」と人柄を回顧。「それでいて演技もしっかりしてらっしゃいますし」と多彩な活躍を振り返った。

歌舞伎俳優の片岡愛之助は「お悔み申し上げます」と題して自身のブログを更新。「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと」と偶然に驚きながら「玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋（さび）しい限りです。玉緒さん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様で御座いました。心より御冥福をお祈り申し上げます」とつづった。

女優の藤田朋子はインスタグラムで映画「ポプラの秋」（２０１５年）で共演した際の２ショットをアップし「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった 玉緒さんさようなら」と、１１日に死去が発表されたガッツ石松さんに続く訃報に悲痛。「＃最近お別れする人が続いていて ＃菅原洋一 さん ＃ミルトン冨田 さん＃ガッツ石松 さん 桑山と出会った頃からの知り合いのバーテンダーさん ああ」と訃報が続くことに触れ、「この雨のように心の中はずっと土砂降り」と悲しんだ。

俳優の松尾貴史はＸで「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった。何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹が捩（ねじ）れるくらいに笑わせてくださった。有難うございます」と共演を回顧。「偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ。哀悼」と悼んだ。

お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也氏は「中村玉緒さんとは、さんまのスーパーからくりＴＶでお世話になった。カラテカで五年間前説させて頂いていた」と回顧。「毎年スタッフさん全員と僕らカラテカを勝慎太郎さんの行きつけの焼肉屋さんに連れて行っていただいた。全部ご馳走（ちそう）していただいた。ずっとカステラさんと呼ばれていた。ご冥福をお祈りいたします」（原文ママ）と感謝した。

タレントで直木賞作家の志茂田景樹さんはＸで「中村玉緒さんが逝ってしまわれた」と書きだし「同年で親しみを抱ける人だった。ある番組のクイズコーナーで中村さんが黒地に金糸銀糸を使った見事な刺繍のタイツをいただいた。景樹さん、履く？と。ハイと急いで受け取った。他に履ける人はいませんよ、と笑われた。ご冥福を祈ります」とエピソードを明かした。

タレントのさとう珠緒はＸを通じ、名前について「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります」と明かす。「地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と人柄を回顧した。

「さんまのスーパーからくりＴＶ」で長年共演したタレントの関根勤はＸにコメントを掲載。「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします」と悲しみの心境をつづった。

女優の池上季実子は「お元気かなー？と思っていたら…東映撮影所の俳優会館の扉開けて私を見つけて大きな声で『季実子ちゃん、今日は出まへえー』とパチンコ回すポーズ。Cute！」と、玉緒さんの明るい笑顔を思い出す。「これからは大好きな勝さんと一緒ですねっ。さあ、忙しくなりますよー（笑）パチンコしてる暇は無い（笑）向こうでも楽しまれて下さいね」とＸでメッセージを寄せた。