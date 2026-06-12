もう大鍋はいらない！枝豆はお湯不要のフライパン調理が正解

枝豆を食べるなら、まず大鍋でお湯を沸かさなくては…と考える人が多いのでは。じつは鍋がなくてもフライパンひとつで作れます。今回は、時短の枝豆レシピを3つご紹介します。甘みが増す、時短になる、光熱費も節約できるなどいいことずくめです。

▼焼くと甘みが増す！ゆでないレシピはこれ

フライパンに入れて蓋をし、強火で3分、上下を返して2分焼くだけ。水分がとんで甘みがぐっと増します。



▼水150mlだけで時短、節約にもGOOD

大鍋のお湯は不要。フライパンに水と塩を入れて蓋をし、5〜6分蒸しゆでにするだけ。光熱費も水道代も節約できて、味のしみ込みもバッチリです。



▼蒸してからガーリック炒めでやみつきに

水大さじ3でさっと蒸し、ごま油、にんにく、豆板醤などで一気に炒めるだけ。ピリ辛ガーリック塩味はビールのお供にぴったりです。







枝豆はお湯をたっぷり沸かしてゆでるのが当たり前と思っていた方も、フライパン調理に切り替えると時短・節約・甘みアップとメリットだらけです。塩のみのシンプルな焼き枝豆からガーリックピリ辛炒めまで、今年はバリエーション豊富な枝豆レシピで暑い夏を乗り切りましょう。（TEXT：青木千奈）

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