サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が開幕した。

４８チームが出場し、７月２０日の決勝への進出を目指す。各国はすでに２６人の代表メンバーを発表しているが、これからメンバーの入れ替えはあるのか、ルールを解説する。（デジタル編集部）

キックオフの２４時間前まで

メンバー交代は大きなけがや病気の場合に限り、各チームの大会初戦のキックオフ２４時間前まで可能だ。日本の初戦は１５日午前５時（日本時間）なので、１４日早朝まで可能となる。

ただ、その場合も、誰とでも入れ替え可能なわけではなく、ＦＩＦＡにあらかじめ登録している予備登録メンバー（最大５５人）からしか代替選手は選べない。

日本代表は１２日（日本時間）、キャプテンの遠藤航選手（３３）（リバプール）が左足のけがのためチームを離脱、町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集された。遠藤に代わる主将は板倉滉（アヤックス）が務めることになった。

試合中の交代は５人まで

グループリーグでは、１試合で交代できる選手は最大５人。決勝トーナメントの試合で延長戦に入った場合には、交代枠がさらに１人増える。

例外が脳しんとうに関するもので、選手が頭を打った場合は試合を止め、その選手に脳しんとうの疑いがある場合は、通常の５人とは別枠で交代が認められている。その場合は、相手チームにも交代枠が１枠追加される。

審判とのやりとりはキャプテンのみ

各チームは、ピッチ上にキャプテンを１人置かなくてはならず、試合開始前のコイントス（コインの裏表を選び、キックオフかエンドを選ぶ）のほか、審判とのやりとりもキャプテンが行うことになっている。ゴールキーパーがキャプテンの場合は、フィールドプレイヤーを代理に立てることもできる。