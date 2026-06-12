EXILE TAKAHIRO（41）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「秋田ディナーショー」と書き出したTAKAHIRO。「久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました」とつづって秋田県での様子をアップした。

「本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とコメント。「#秋田キャッスルホテル」「#部屋もおもてなしも」「#感動スルホテル」と添えた。

ジョギング中の写真の中には「千秋公園」を訪れたものがあり、この公園では4月にクマが目撃されていたことからファンからは心配の声も。「TAKAHIROさん無事で良かったです」「TAKAHIROさんが熊に遭遇しなくて本当に良かったです」「熊に遭遇せずに無事でよかったです笑」などとコメントされた。

他にも「大好きなTAKAHIROさんが私の生まれ育った地元にいるなんて、、夢みたいです」「えぇ！？ビジュ良すぎて息止まるとこした、、」「TAKAHIROのお顔見てニヤニヤしちゃうわ息止まるわで大変」「ビジュ良すぎです！」「いつ見てもビジュが最高すぎるカッコいい」などのコメントも寄せられた。